Разделение харьковского штаба ПР ударит по Януковичу?

Разделение харьковского штаба Партии регионов может негативно отразиться на избирательной кампании кандидата в президенты Виктора Януковича. Такое мнение высказал в интервью УНИАН генеральный директор компании «ФОМ – Украина». Александр БУХАЛОВ. «Это в любом случае скажется на избирательной кампании. Ведь деление штаба приводит и к делению избирателей», – сказал он.

Как сообщалось, 17 сентября руководителем харьковского областного избирательного штаба ПР был назначен народный депутат Дмитрий ШЕНЦЕВ (известный участием в охоте, когда погиб один из лидеров ПР Евгений КУШНАРЕВ), а руководителем харьковского городского штаба ПР стал городской голова Харькова Михаил ДОБКИН.

Ранее в Харьковской области действовал единый избирательный штаб Партии регионов. В июне сайт областной организации ПР сообщил, что главой избирательного штаба назначен Д.ШЕНЦЕВ, а М.ДОБКИН возглавил избирательную кампанию. Позже сообщили, что произошла рокировка: Д.ШЕНЦЕВ назначен руководителем избирательной кампании, а М.ДОБКИН возглавил избирательный штаб. Однако в начале сентября Д.ШЕНЦЕВА отозвали из Харькова в центральный штаб.

«Ситуация в Харькове говорит о том, что начинается вскрытие того нарыва, о котором все говорили, – считает А.БУХАЛОВ. – Речь о том, что ПР не совсем едина. И если этот процесс уже пошел, то очень будет интересно понаблюдать за его развитием. Мы наконец-то сможем увидеть, кто за кем реально стоит».

В свою очередь, директор центра «Всеукраинский социологический союз» Сергей КУЗЬМЕНКО считает, что «рокировки среди харьковских «регионалов» свидетельствуют о том, что конфликт в ПР достиг пика». «О том, что подобные события негативно скажутся на всей избирательной кампании, говорит и неоднозначность персоны Д.ШЕНЦЕВА, – отметил УНИАН социолог. – Его сегодняшнее назначение состоялось кулуарно и при достаточно странных обстоятельствах. Это наводит на определенные мысли – в том числе и на то, что Д.ШЕНЦЕВ имеет в своем распоряжении рычаги давления на лиц из ближайшего окружения лидера ПР».