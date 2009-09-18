Путин отменил встречу с Тимошенко?

Визит в Украину премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина, анонсированный на октябрь, не состоится. Об этом сообщает Коммерсант-Украинасо ссылкой на источник.

Господин Путин якобы отказался проводить слишком частые встречи с премьер-министром Юлией Тимошенко, чтобы не создавать видимость ее поддержки официальной Москвой в период президентской избирательной кампании. В то же время президент Виктор Ющенко получил возможность активизировать взаимоотношения с Россией – не исключено, что он поедет на саммит СНГ в Кишиневе, где сможет встретиться с президентом России Дмитрием Медведевым.

Заявления о том, что Владимир Путин посетит Украину в октябре, прозвучали 1 сентября в ходе совместной пресс-конференции господина Путина и Юлии Тимошенко по итогам их встречи в Гданьске (Польша).

А несколько дней назад аппарат российского премьера сообщил аппарату Юлии Тимошенко об отказе от достигнутых договоренностей.