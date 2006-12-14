Ющенко от назначения Шуфрича стало грустно
17:01, 14 декабря 2006Политика
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Президент признался журналистам
Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО грустно от назначения Нестора ШУФРИЧА министром по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время он-лайн пресс-конференции.
«Мне грустно от такого назначения, скажу откровенно», - отметил Президент.
В то же время он возложил персональную ответственность за это на премьера и антикризисную коалицию. «Это вопрос их компетенции», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 12 декабря Верховная Рада 249 голосами назначила Н.ШУФРИЧА министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.
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