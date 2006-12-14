Ющенко от назначения Шуфрича стало грустно

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО грустно от назначения Нестора ШУФРИЧА министром по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время он-лайн пресс-конференции.

«Мне грустно от такого назначения, скажу откровенно», - отметил Президент.

В то же время он возложил персональную ответственность за это на премьера и антикризисную коалицию. «Это вопрос их компетенции», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Верховная Рада 249 голосами назначила Н.ШУФРИЧА министром по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.