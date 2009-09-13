Луценко: я пью и матерюсь, и иногда этим злоупотребляю

Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко в этом году отдыхал в Италии за средства жены. Об этом он сказал в телепрограмме "Светская жизнь с Екатериной Осадчей".

Министра, по его словам, такое положение вещей абсолютно не смущает, поскольку благоверная занимается бизнесом и зарабатывает несравненно больше, чем он.

Журналистка, воспользовавшись встречей с министром на закрытом приеме мэра Одессы по случаю 215-й годовщины города, вспомнила о пресловутом инциденте с Луценко во Франкфуртском аэропорту и спросила, употребляет ли министр спиртное на борту самолетов теперь? Луценко ответил: "Я, как всякий нормальный мужик, и пью и матерюсь, и иногда этим злоупотребляю". А еще министр похвастался, что начальник Франфуртской полиции поздравил его с Днем Независимости.

Фото с сайта "Світське життя".