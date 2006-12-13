Люди Медведчука обвиняют Давыдовича в провокации

СДПУ(о) обвиняет Центральную избирательную комиссию в политической провокации и бездеятельности по вопросу подведения итогов сбора подписей в поддержку проведения общегосударственного референдума о членстве Украины в НАТО и Едином экономическом пространстве с Беларусью, Казахстаном и Россией (ЕЭП).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СДПУ(о).

«Четыре члена Центризбиркома находятся в отпуске, а еще один присоединится к ним в ближайшее время. Оставшийся на работе состав комиссии стал недееспособным в виду отсутствия необходимого по закону кворума и, следовательно, не может принять решение по итогам сбора подписей инициативными группами за проведение всеукраинского референдума по членству Украины в НАТО и участии в ЕЭП», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Заместитель председателя СДПУ(о), секретарь Крымского республиканского комитета Ефим ФИКС расценивает этот факт как политическую провокацию, которую «ЦИК осуществляет в течение длительного времени, выполняя политический заказ». «Сегодня над ЦИК и ее руководством висит решение Печерского суда, и это решение она обязана выполнить: для этого люди должны быть отозваны из отпуска, чтобы иметь возможность подвести итоги», - считает он.

По его словам, 16 декабря в Крыму пройдет референдум по определению позиции о вступлении в НАТО. «Если ЦИК не примет решения и не объявит результаты сбора подписей по народной инициативе, то такие акции пройдут по всей Украине и вся Украина станет антинатовским плацдармом. Этого, наверное, добивается председатель ЦИК. Он должен принять решение, иначе против него поднимутся люди и будет возбуждено уголовное дело в связи с теми действиями, которые он осуществляет», - добавил Е.ФИКС.

В пресс-службе ЦИК корреспонденту УНИАН подтвердили информацию о том, что 4 члена ЦИК находятся в отпуске и еще один планирует уйти в отпуск в ближайшее время. «Однако, это не означает, что ЦИК бойкотирует рассмотрение вопроса об итогах сбора подписей в поддержку проведения референдума. Как и в других организациях, представители ЦИК работают и имеют законное право на отпуск», - сказал представитель ЦИК.

Он также сообщил, что ЦИК прокомментирует сложившуюся ситуацию после получения решения Печерского районного суда г.Киева по иску СДПУ(о) о бездеятельности ЦИК.

Как сообщал УНИАН, СДПУ(о) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп, которые собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в ЕЭП свыше 4,6 млн. подписей, которые были переданы в ЦВК.

В соответствии с законодательством Украины для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее 3 миллионов подписей.

30 октября этого года председатель ЦВК Я.ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения неправдивых сведений в подписные листы по проведению всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума о вступлении Украины в НАТО и Единое экономическое пространство.