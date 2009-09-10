Украинские политики убрали НАТО на второй план

Вопрос о вступлении Украины в НАТО не доминирует в нынешней избирательной кампании по выборам Президента Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО заявил в эфире российского телеканала «Вести».

По словам К.ГРИЩЕНКО, вопрос о НАТО пока не сильно используется в Украине в ходе президентской избирательной кампании. По его мнению, главный акцент делается на внутренних вопросах, а на втором месте - обеспечение внешних условий для экономического развития страны.

При этом посол заявил, что каждая страна должна уважать право других искать решение своих проблем безопасности. К.ГРИЩЕНКО признал, что вопрос вступления Украины в НАТО является предметом спора внутри самого государства.

«Этот вопрос будет решать украинский народ через выборы, через референдум, который стал сегодня консенсусным решением всех элит Украины. Это будет решение, которое будет учитывать, в том числе, и внешнее мнение. Но внешнее мнение не станет определяющим в решении украинских избирателей и украинской власти», - уверен К.ГРИЩЕНКО.