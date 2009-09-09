Кабмин назначил Наливайко и.о. председателя Госкомтелерадио

16:27, 09 сентября 2009
Политика
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Решение приняли сегодня

Кабинет министров сегодня на заседании принял решение о назначении Олега НАЛИВАЙКО исполняющим обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Об этом УНИАН сообщили в Секретариате Кабинета министров.

Справка УНИАН. До этого назначения О.НАЛИВАЙКО работал генеральным директором информационного агентства УНИАН.

 

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