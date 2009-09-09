В БЮТ говорят, что Литвин подписал еще один закон, ветированный Ющенко

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подписал ветированный Президентом Закон о внесении изменений в Государственный бюджет, предусматривающий выделение средств для проведения в Украине Евро-2012.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ со ссылкой на первого заместителя председателя фракции БЮТ в Верховной Раде Андрея КОЖЕМЯКИНА.

«Надеемся, что в ближайшее время Закон об изменениях в Госбюджет будет обнародован в средствах массовой информации. Как только этот закон будет опубликован, все искусственные преграды для полномасштабной подготовки Украины к Евро-2012 будут устранены» - убежден А.КОЖЕМЯКИН.

Депутат также напомнил, что председатель ВР подписал ветированный главой государства Виктором ЮЩЕНКО закон об изменениях в некоторые законодательные акты по выборам Президента, в результате чего выборы Президента будут проходить по новыми правилам.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на Закон “О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины”.

За принятие соответствующего решения проголосовали 384 народных депутата из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что Национальный банк Украины в 2009 году вносит в госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами Национального банка Украины в текущем году на общую сумму не менее 9,8 млрд. грн.

Указанные поступления предлагается направить на обеспечение надлежащего выполнения мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

4 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вернул в парламент со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и некоторые другие законы Украины».