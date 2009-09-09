Литвин возмущен: если так пойдет, пусть избирают нового спикера

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что договоренности фракций БЮТ и Партии регионов по игнорированию позиций других фракций будут означать узурпацию власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил журналистам после отмены заседания Согласительного совета парламента из-за отказа представителей БЮТ и Партии регионов принять в нем участие.

По словам председателя ВР, очень странно слышать, что БЮТ и Партия регионов договариваются между собой и заявляют при этом, что как только они договорятся, Верховная Рада начнет работать.

«Но я думаю, что в ближайшее время это будет означать, что процесс узурпации власти в Украине, одной из форм которой является блокирование ВР, будет набирать развитие», - сказал В.ЛИТВИН.

Он также отметил, что если БЮТ и ПР и в дальнейшем будут игнорировать позицию других фракций, то пусть их представители в президиуме проводят заседание ВР и избирают при этом нового спикера.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде не состоялось заседание Согласительного совета лидеров фракций из-за отказа представителей БЮТ и Партии регионов принять в нем участие.

В 10.00 В.ЛИТВИН пригласил к себе в кабинет лидеров фракций и представителей СМИ на Согласительный совет. На заседание не явились уполномоченные представители ПР и БЮТ. В присутствии журналистов В.ЛИТВИН позвонил по телефону первому вице-спикеру парламента Александру ЛАВРИНОВИЧУ и попросил объяснить их отсутствие. После разговора В.ЛИТВИН сообщил журналистам, что, по словам А.ЛАВРИНОВИЧА, БЮТ и ПР «сейчас договариваются на двоих», и им мешает присутствие журналистов на Согласительном совете.

В.ЛИТВИН высказал возмущение такой позицией БЮТ и Партии регионов и отметил, что оснований для проведения Согласительного совета в результате такой позиции нет.