Партия регионов начала утро традиционно - «на баррикадах»
09:50, 09 сентября 2009Политика
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Будет или не будет заседание?
Фракция Партии регионов сегодня снова блокирует работу Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, к началу пленарного заседания, которое должно начаться в 10.00, около 50 народных депутатов этой политической силы заблокировали трибуну и президиум ВР.
Вход в президиум парламента заблокирован стульями. Кроме того, как и вчера, в ложе правительства вывешен плакат «Правительство Тимошенко не хочет повышать пенсии и зарплаты”, а над президиумом парламента – плакат «Партия регионов защитит социальные гарантии людей».
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