Ющенко заявлением о распаде коалиции дал сигнал Литвину

Председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО считает, что заявления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о возможном выходе некоторых фракций из правящей коалиции касались, в первую очередь, Блока Литвина.

Такое мнение он высказал в программе “По сути” на телеканале “Первый общественный”.

“Президент, заявив о распаде коалиции, дал определенный сигнал”, - убежден эксперт.

“Юлия ТИМОШЕНКО использует коалицию для собственного пиара на выборах. А Владимир ЛИТВИН является прямым конкурентом Ю.ТИМОШЕНКО на тех же президентских выборах. Плюс за его спиной Ю.ТИМОШЕНКО договаривается с В.ЯНУКОВИЧЕМ то о законе о выборах, то о Конституции и так далее. Поэтому логики В.ЛИТВИНУ находиться в этой коалиции фактически на подтанцовках у Юлии ТИМОШЕНКО нет”, - аргументировал свою позицию А.ЧЕРНЕНКО.

По мнению руководителя КИУ, досрочные парламентские выборы после президентских являются неизбежными. “Очевидно, что после президентских выборов досрочные парламентские неизбежны, кто бы ни стал Президентом. И там уже будут искать: реанимируют ли указ В.ЮЩЕНКО, найдут ли 150 депутатов, которые сложат свои мандаты. Очевидно, новому Президенту очень тяжело будет переформатировать парламент “под себя”, чтобы получить там большинство законным способом», - отметил А.ЧЕРНЕНКО.