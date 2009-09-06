Братские европейцы поздравляют Рух с видеокассеты

Президент Европейской Народной партии Вилфрид МАРТЕНС поздравил Народный Рух Украины по случаю 20-й годовщины его создания.

Как передает корреспондент УНИАН, видеоприветствие показали сегодня на торжественных мероприятиях по случаю 20-летия образования НРУ, которые проходят во дворце культуры Киевского политехнического университета.

«С момента основания Народного Руха Украины 20 лет назад началась новая эра в истории страны. Рух стал новым катализатором демократических превращений в Украине и приложил больше всего усилий для получения независимости Украины. С момента своего основания и на протяжении всей истории Рух защищал демократические ценности и европейские идеи Украины. Тяжело переоценить вклад Руха в развитие свободной и демократической Украины”, - говорится в приветствии президента ЕНП.

В МАРТЕНС также высоко оценивает роль лидера НРУ Бориса ТАРАСЮКА, которую он продолжает играть в развитии сотрудничества ЕС и Украины.

По его словам, Б.ТАРАСЮК всегда был настоящим сторонником и мощным адвокатом европейского будущего для Украины.

Как известно, НРУ является членом-наблюдателем Европейской Народной партии.