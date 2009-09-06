Тимошенко: на каждых выборах Украина оказывается перед выбором

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что в 2010 году победа демократических сил в Украине станет окончательной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию создания Народного Руха Украины.

«Формировать новые вызовы для Украины - это не наша задача. Я верю в то, что та победа, которая будет в 2010 году, уже сделает все достижения, за которые вы боролись и отдавали жизнь, что наконец эта победа станет последней и уже никогда не будет никаких рисков возвращения назад», - сказала Ю.ТИМОШЕНКНО.

Премьер-министр считает, что победа демократических сил на президентских выборах 2010 года может произойти только в результате их объединения и выдвижения единого кандидата.

«Только в том случае, в единственном случае, когда мы сможем снова убрать все противостояния, все сомнения и недоверия, объединиться и стать снова мощной силой, тогда все испытания останутся позади», - отметила она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что пока на каждых выборах Украина оказывается перед выбором – либо стратегия развития, либо возвращение назад.