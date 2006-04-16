Ющенко даст молодежи квартиры и пошлет ее в село

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что в ближайшее время состоится презентация программы кредитной поддержки строительства жилья для молодежи.

Это он подчеркнул в своем традиционном субботнем радиообращении к соотечественникам.

“Мы начинаем кредитную поддержку строительства жилья для молодежи. Уже сейчас над такой программой работает консорциум Сберегательного и Эксимбанка Украины, который разрабатывает специальную национальную программу. В ближайшее время эта программа будет презентована”, - в частности, сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о селе, Президент отметил, что оно возродится только тогда, если там будет оставаться молодежь, поэтому власть обязана поддержать молодых специалистов, готовых работать на селе. В этом контексте В.ЮЩЕНКО напомнил, что своим указом он учредил 1000 стипендий Президента Украины для студентов высших аграрных учебных заведений, которые обязываются после учебы отработать в сельской местности пять лет.

Также Президент подчеркнул, что на селе правительство должно работать над решением таких проблем как улучшение дорог местного значения, установление телефонов, газификация населенных пунктов, прокладка водопроводов и тому подобное.

Он также напомнил о своем указе, которым поручил правительству ускорить инвентаризацию земель и выдачу государственных актов на право собственности на землю. "Уверен - земля должна быть собственностью тех, кто на ней живет, кто ее обрабатывает”, - отметил В.ЮЩЕНКО