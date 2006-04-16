Богословской, Кармазину и Витренко дали время договориться

В Высший административный суд Украины сегодня поступили еще три иска от партии «Вече», Блока Юрия Кармазина и Народного блока Литвина с одинаковыми требованиями - признать противоправными действия Центральной избирательной комиссии относительно установления результатов выборов народных депутатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий в судебном процессе судья Александр ПАСЕНЮК предложил объединить эти иски в одно производство, то есть рассматривать их вместе с иском Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция», поскольку в них содержатся одинаковые требования.

Стороны Н.ВИТРЕНКО и Ю.КАРМАЗИНА выступили против этого.

В то же время представитель ЦИК в судебном заседании Марина СТАВНИЙЧУК сказала, что имеет смысл объединить эти иски в одно производство.

В судебном заседании объявлен перерыв на 30 минут для того, чтобы стороны – участники процесса смогли ознакомиться с копиями поступивших исков.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Высший административный суд Украины начал рассмотрение иска Блока Витренко и Блока Кармазина к ЦИК о признании неправомерными действия комиссии по установлению результатов выборов народных депутатов 26 марта.