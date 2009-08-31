Яценюк: Украина дна кризиса пока не достигла

Народный депутат, лидер общественной организации «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что для выхода из кризиса в Украине необходимо развивать отечественное производство и внутренний рынок потребления, и считает, что экономическая ситуация в Украине начнет улучшаться в 2011 году.

Об этом он заявил в эфире региональной радиостанции Павлограда Днепропетровской области, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «мы попали в кризис только по одной простой причине: у нас нет внутреннего рынка».

«Мы брали иностранные кредиты, отдавали эти кредиты украинским банкам, потом украинские банки брали эти же деньги и выдавали украинцам как кредиты. Мы с вами брали эти кредиты как физические лица, после чего отдавали эти деньги за границу, покупая импортные товары», - добавил он. По его словам, таким образом, Украина последние пять лет финансировала иностранную экономику.

А.ЯЦЕНЮК подчеркивает необходимость развития внутреннего рынка потребления отечественных товаров, которые являются важнейшим условием для экономического роста в Украине. По его словам, такой подход дает возможность Китаю иметь сегодня высокие показатели развития экономики.

Лидер “Фронта перемен” отмечает, что неизвестно когда завершится кризис, поскольку хотя и есть первые признаки его ослабления, но “Украина дна кризиса пока не достигла».

А.ЯЦЕНЮК считает, что экономическая ситуация в Украине начнет улучшаться в 2011 году.

«Я считаю, что 2010 год должен стать годом стабилизации, а 2011-й – годом планомерного роста», - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, это будет происходить благодаря новой индустриализации: путем развития инфраструктуры, строительства заводов, дорог, путем развития энергетического сектора, промышленности и сельского хозяйства, а также благодаря развитию рынка потребления внутри страны.

“Вот это два пути выхода из ситуации затем, чтобы Украина действительно начала возобновлять экономический рост», – подчеркнул лидер “Фронта перемен”.