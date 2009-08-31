Литвин предостерегает нардепов от сценария: поем, выступаем, блокируем

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предложит парламенту на текущей неделе рассмотреть кадровые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

По его словам, «не может продолжаться так дальше, когда у нас нет министра финансов, министра обороны и министра иностранных дел».

По его словам, необходимо рассмотреть вопрос о назначении руководителей центральных органов исполнительной власти.

«Я буду предлагать, чтобы кадровые вопросы были рассмотрены на этой неделе», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он также считает, что необходимо в сессионном зале рассматривать законопроекты, которые касаются прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

По его словам, если будет речь идти только о социальных параметрах до конца года, то тогда станет понятно, что это предвыборный ход».

По его убеждению, необходимо при принятии решения иметь и прогнозные оценки о состоянии экономики на 2010 год, и, исходя из этого, принимать решение.

В.ЛИТВИН сообщил, что в 16 часов состоится заседание лидеров фракций парламента. По его словам, необходимо «чтобы мы завтра имели прогнозируемое развитие событий, потому что отсутствие договоренностей приведет к тому, что мы запоем (речь идет о выполнении Гимна Украины во время открытия пятой сессии парламента – УНИАН), выступим от фракций, а затем получим заблокированную Верховную Раду Украины».

Он добавил, что необходимо «или работать, или ее (речь идет о ВР – УНИАН) нужно будет распускать». «Я думаю, что она должна работать», - подчеркнул В.ЛИТВИН.