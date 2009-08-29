Литвин рассказал, что Донецк заложили англичане

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выразил убеждение, что предстоящие в Украине президентские выборы не приведут к столкновениям различных политических сил.

Об этом он заявил сегодня в Донецке на праздничном приеме, посвященном 140-летию шахтерской столицы, передает корреспонднет УНИАН.

В. ЛИТВИН напомнил, что закладывали этот город англичане: «Именно в Донецке приложили усилия для того, чтобы заложить основы экономического фундамента представители такого европейского государства, как Англия. (Основателем Донецка считается британский промышленник Джон Юз – УНИАН)».

Кроме того, он отметил, что Донецк сегодня вернул себе титул «города миллиона роз». «Донецк - это сегодня миллион роз. Это, наверное, тоже связано с Англией, правда там была проблема алых и белых роз, и война была», - сказал спикер. При этом он добавил: «Я уверен, что президентские выборы у нас не приведут к столкновению красного и белого цвета».

Глава парламента отметил, что Донецк - это европейский город и страна Украина «является вполне европейской», но «нам, наверное, нужно понять только одно - осознать нашу силу, наше величие».

В. ЛИТВИН подчеркнул, что «надо понять, что нам сегодня необходимо для страны, для Украины то, что является характерным для Донецка, а именно - нужна основательная и спокойная, взвешенная работа на результат».