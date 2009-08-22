Кравчук недоволен, что элита «ложится под Россию»

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что не нужно позволять президенту другой страны вмешиваться в дела Украины. Об этом он заявил в воскресенье во время брифинга в Виннице, комментируя ситуацию и заявления украинских политиков относительно обращения Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по оценке Л.КРАВЧУКА, В.ЮЩЕНКО дал хороший ответ на заявление Д.МЕДВЕДЕВА.

«Если плохой Президент, то мы должны собраться и сказать: «Президента нужно заменить», но не позволять президенту другой страны вмешиваться в наши дела и говорить, что нам за столом делать», - сказал Л.КРАВЧУК.

«Некоторые политики через час побежали падать на колени и «ложатся под Россию», как говорили в пьесе, «пани уже лягли и просять». Почему люди это себе позволяют? Это же элита!», - отметил экс-президент.

Он раскритиковал поведение некоторых политиков от Партии регионов в отношениях между Россией и Украиной. «Возьмем Партию регионов - и я с ними соглашаюсь в отношении критики власти, но почему вы Д.МЕДВЕДЕВА поддерживаете, а затем бежите к В.ЮЩЕНКО с ним налаживать отношения, для чего? Чтобы преодолеть ТИМОШЕНКО? Какая же здесь принципиальность? Своего мы не уважаем и считаем, что он не такой», - отметил Л.КРАВЧУК.

Первый Президент Украины посоветовал: «Чтобы нам жить открыто, честно и перед людьми и перед собой, нужно на белое говорить «белое», а на черное – «черное».