Против Лозинского возбудили еще одно уголовное дело

Генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении экс-народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО еще два уголовных дела по признакам преступления, которые предусмотрены ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщал УНИАН, 18 августа генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО сообщил о ходе расследования дела по факту насильственной смерти жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, подозреваемым по которому является бывший народный депутат В.ЛОЗИНСКИЙ.

Президент обратился с четкой установкой к генпрокурору максимально мобилизовать силы правоохранительных органов с целью розыска подозреваемого В.ЛОЗИНСКОГО и расследования этого резонансного дела до конца.

Как сообщал УНИАН, 16 июня поздно вечером неподалеку от пгт. Голованевск Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб В.Олейник (1954 года рождения). Он был доставлен в центральную районную больницу с диагнозом «травматический шок и огнестрельное ранение», где скончался при оказании ему медицинской помощи.

Управлением МВД в области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное в способ, который имеет характер особого мучания или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или такое, которое повлекло смерть потерпевшего).

ВР лишила В.ЛОЗИНСКОГО полномочий народного депутата. В настоящее время он объявлен в розыск.