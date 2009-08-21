Меркель дала понять Кремлю: подрыв суверенитета Украины сойдет ему с рук?

В отношении Украины Меркель и Медведев вступили в "мюнхенский сговор", полагает обозреватель The Times Тони Хэлпин. "Медведев в присутствии Меркель фактически разорвал отношения с прозападным руководством Украины и дал понять, что Кремль собирается вмешаться в президентские выборы в этой стране в пользу самого желательного для себя кандидата", - пишет автор, комментируя высказывания президента РФ после встречи с канцлером Германии в пятницу.

Меркель отмолчалась, подчеркивает издание. Украинская сторона удивлена, Кремль, намеревающийся вернуть Украину в сферу своих интересов, доволен.

"Киев опасается, что Кремль разыграет "крымскую карту" в ходе выборов или позднее, дабы дестабилизировать режим, который сочтет недостаточно пророссийским", - отмечает газета. Нельзя исключать реализации сценария с вооруженной интервенцией российских войск для защиты российских граждан, как это было в Грузии, пишет автор, напоминая, что на прошлой неделе Медведев внес в Госдуму законопроект, уполномочивающий его применять войска за границей.

Кремль видит в молчании Меркель знак, что подрыв суверенитета Украины сойдет ему с рук, как ранее сошли с рук действия в отношении Грузии, заключает автор.

ИноПресса