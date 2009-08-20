Посол Грузии напомнил гражданам Украины об уголовной ответственности

Посол Грузии в Украине Григол КАТАМАДЗЕ настоятельно просит граждан Украины воздержаться от поездок в Абхазию и Южную Осетию в связи со сложной обстановкой в данных регионах Грузии. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Я лично прошу и рекомендую нашим украинским друзьям отказаться от поездок в Абхазию и Южную Осетию. Потому что, во-первых, мы не гарантируем безопасность. А, во-вторых, есть Уголовный кодекс Грузии, согласно которому у граждан, которые побывали с какими-то целями в Абхазии и Южной Осетии, будут проблемы», - сказал Посол.

Он напомнил, что «Абхазия и Южная Осетия – это сейчас оккупированные территории», и высказал недоумение, что некоторые туристические компании Украины предлагают турпоездки в эти регионы, подвергая граждан опасности.

«Я лично, когда вижу в газетах, журналах, или, проходя по улице в Киеве, вижу, что туристические компании рекламируют туры в Абхазию или Южную Осетию, я захожу и говорю людям, что они рискуют», - отметил Посол.

Он подчеркнул, что могут возникнуть ситуации, когда украинских граждан, которые поедут отдыхать в Абхазию или Южную Осетию, «могут использовать, чтобы нагнетать ситуацию». «Какой-то инцидент произошел, кого-то убили, кого-то ранили, а в СМИ в этом контексте будут говорить, что это произошло в Грузии. И что грузинская власть не защитила граждан той или иной страны», - объяснил Г.КАТАМАДЗЕ.

«Пользуясь случаем, я хочу передать всем жителям Украины просьбу не ехать ни в Абхазию, ни в Южную Осетию. Иначе будут проблемы с грузинской властью», - еще раз подчеркнул Посол.

При этом он акцентировал, что никаких «ноу-хау» в этом смысле в Грузии нет». «В этом вопросе нет ничего такого, чего не знает мировая практика», - заключил Г. КАТАМАДЗЕ.