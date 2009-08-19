Яценюк обещает создать партию
«Один Президент ничего не изменит»
Лидер «Фронта перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что политическая партия на основе его общественной инициативы будет создана до президентских выборов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе инициативы, об этом он сообщил сегодня в Полтаве на встрече с активом областной организации «Фронта перемен».
А.ЯЦЕНЮК отметил, что будущая партия – «не клуб по трудоустройству бывших или будущих политиков, это мощная организация с тем, чтобы она обеспечивала будущее для страны».
При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что отбор в ряды партии будет «очень жестким».
«Если ты член партии, ты соответствующим образом имеешь право баллотироваться в представительские органы, занимать должности. И тогда ты несешь политическую и юридическую ответственность перед партией и перед людьми, которые проголосовали за партию. Никто ни с кем цацкаться не будет. В любой ситуации, которая будет подрывать наши идеологические принципы или простые человеческие ценности, будем жестко действовать. И у нас уже это происходит в ряде регионов. Ситуация требует радикальности, жесткости и силы», - заявил он.
В то же время, обращаясь к активистам областной организации, А.ЯЦЕНЮК заявил, что «Фронт перемен» хочет качественно изменить политическую элиту. «Мы хотим качественно изменить вообще отношение к политику и к политике как таковой. Мы просто хотим ответственности. И мы готовы к этой ответственности, но будем спрашивать это и с других», - заявил он.
Также лидер "Фронта перемен " отметил, что нужно "не верить в сказку", а провести все избирательные кампании таким образом, чтобы потом не было стыдно. «Не наобещать, чтобы рейтинг поднять, а затем от этих слов останется только пустая оболочка. Я вас сейчас настраиваю на очень сложный рабочий процесс», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
Он сказал: «Один Президент ничего не изменит. Даже одна фракция в парламенте ничего не изменит. Наша задача - максимально мобилизоваться самим и мобилизовать людей. Страна меняется не одними руками. Страна должна меняться 46 миллионами пар человеческих рук. И задача - довести, показать путь, по которому идти, и всем другим придется идти этой дорогой».