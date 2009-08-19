Яценюк обещает создать партию

Лидер «Фронта перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что политическая партия на основе его общественной инициативы будет создана до президентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе инициативы, об этом он сообщил сегодня в Полтаве на встрече с активом областной организации «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что будущая партия – «не клуб по трудоустройству бывших или будущих политиков, это мощная организация с тем, чтобы она обеспечивала будущее для страны».

При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что отбор в ряды партии будет «очень жестким».

«Если ты член партии, ты соответствующим образом имеешь право баллотироваться в представительские органы, занимать должности. И тогда ты несешь политическую и юридическую ответственность перед партией и перед людьми, которые проголосовали за партию. Никто ни с кем цацкаться не будет. В любой ситуации, которая будет подрывать наши идеологические принципы или простые человеческие ценности, будем жестко действовать. И у нас уже это происходит в ряде регионов. Ситуация требует радикальности, жесткости и силы», - заявил он.

В то же время, обращаясь к активистам областной организации, А.ЯЦЕНЮК заявил, что «Фронт перемен» хочет качественно изменить политическую элиту. «Мы хотим качественно изменить вообще отношение к политику и к политике как таковой. Мы просто хотим ответственности. И мы готовы к этой ответственности, но будем спрашивать это и с других», - заявил он.

Также лидер "Фронта перемен " отметил, что нужно "не верить в сказку", а провести все избирательные кампании таким образом, чтобы потом не было стыдно. «Не наобещать, чтобы рейтинг поднять, а затем от этих слов останется только пустая оболочка. Я вас сейчас настраиваю на очень сложный рабочий процесс», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он сказал: «Один Президент ничего не изменит. Даже одна фракция в парламенте ничего не изменит. Наша задача - максимально мобилизоваться самим и мобилизовать людей. Страна меняется не одними руками. Страна должна меняться 46 миллионами пар человеческих рук. И задача - довести, показать путь, по которому идти, и всем другим придется идти этой дорогой».