В ПР считают, что экономический кризис в Украине еще не достиг дна

Дно экономического падения в Украине на сегодняшний день не только не пройдено, оно еще не достигнуто, считает министр экономики теневого правительства, народный депутат от Партии регионов Ирина АКИМОВА.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Депутат категорически не согласна с заявлениями премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о том, что июльские данные Госкомстата свидетельствуют о начале оздоровления экономики. Такие заявления, по мнению И.АКИМОВОЙ, преждевременны, а несколько улучшившиеся данные статистики могут носить временный характер.

«Промышленность начала показывать плюс, но это не означает что дно пройдено… Промпроизводство продолжает падать, но темпы его падения немного замедлились. Что значит немного? Это означает, что в июле оно упало не на 30%, как водится, а только на 26%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Означает ли это достижение дна? Об этом, мне кажется, еще говорить рановато и достаточно сложно. Кроме того, когда человек тонет, ему все равно на какой глубине тонуть - на 30 м или на 26 м. Вот почему падение на 26% я никак не могу назвать стабильной базой экономического роста», - заявила И.АКИМОВА.

Кроме того, депутат подчеркнула, что нет оснований ожидать, что оживление в металлургии, которое наблюдалось в июле, продолжится. «Международные эксперты говорят, что внешние рынки на метпродукцию пока не стабилизировались и положительных прогнозов не дают», - сказала И.АКИМОВА.

Улучшение ситуации в легкой и деревообрабатывающей промышленности, по ее мнению, также рано называть тенденцией. «За счет чего они (обе отрасли – УНИАН) показали «плюс» – за счет девальвации гривни. Население немножко переключилось на отечественного товаропроизводителя. Этот эффект, к сожалению, не бывает долгосрочным, поэтому рассчитывать на него как на базу будущего роста было бы неправильно», - считает И.АКИМОВА.

Она также отметила, что в Украине сокращается розничный товарооборот, а это свидетельствует об ограниченности внутреннего спроса вследствие сокращения реальных доходов населения. Кроме того, И.АКИМОВА отметила сокращение инвестиций в экономику страны.

«Экономика Украины рано или поздно из кризиса выйдет, в этом нет никаких сомнений. Но это будет не благодаря правительству Ю.ТИМОШЕНКО, а вопреки», - подчеркнула И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в июле 2009 года составил 26,7%, по сравнению с июлем 2008 года, в январе-июле 2009 года – 30,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. По сравнению с июнем 2009 года, в июле т.г. зафиксирован рост промпроизводства на 4,9%.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после анализа статистики по промпроизводству высказала уверенность, что экономика страны демонстрирует постепенное оздоровление, и правительству удастся преодолеть кризис самостоятельно, без помощи других ветвей власти. Она также высказала надежду, что до конца года удастся возобновить прежние объемы производства в металлургии, поскольку, по словам премьера, «по всем направлениям металлургической промышленности идет уверенный и достаточно динамичный рост» - в июле, по сравнению с июнем рост производства чугуна составил 17,3%, стали – 20,4%, проката черных металлов – 23,2%.