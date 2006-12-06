В бюджете не учли 4 принципиальные позиции Ющенко

В проголосованном сегодня Верховной Радой законе о госбюджете-2007 не был учтен ряд принципиальных позиций Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге руководитель службы социально-экономического развития Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По его словам, речь идет о четырех принципиальных предложениях Президента Украины. А именно - вопросы, связанные с повышением планки минимального прожиточного уровня, выравнивание зарплат военнослужащим, выделение среднесрочных займов местным бюджетам и возможности использования вексельной схемы при импорте нефти.

Как указал А.ШЛАПАК, по расчетам Секретариата установленный окончательным вариантом бюджета прожиточный уровень не соответствует социально-экономическим реалиям. Так, по состоянию на 1 ноября минимальный прожиточный уровень должен составлять 391 грн., а с 1 января 2007 года - 405 грн.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Президент подписывать или ветировать указанный закон, А.ШЛАПАК заявил, что не будет комментировать возможные действия Президента, отметив при этом, что служба соцально-экономического развития Секретариата будет рекомендовать Президенту не подписывать закон.

“Мы будем рекомендовать не подписывать такой закон о бюджете Украины», - подытожил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, в принятом сегодня ВР законе о госбюджете на 2007 год доходы государственного бюджета запланированы в сумме 147 млрд. 888 млн. грн., расходы - 161 млрд. 819 млн. грн.

Предельный размер дефицита госбюджета на 2007 год запланирован в сумме 15 млрд. 715 млн. грн.

Поступления от приватизации - в объеме 10 млрд. 587 млн. грн.

Прожиточный минимум на 2007 год утвержден в размере с 1 января - 492 грн., с 1 апреля – 501 грн., с 1 октября – 510 грн.

Размер минимальной заработной платы с 1 января 2007 года устанавливается на уровне 400 грн. в месяц, с 1 июля – 420 грн. и с 1 декабря – 450 грн.