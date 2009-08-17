Лавров назвал провокацией высылку из Чехии российских дипломатов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал провокацией решение чешских властей выслать двух российских дипломатов.

"Это очередная провокация", - сказал министр, комментируя по просьбе журналистов решение властей Чехии.

По данным чешского информационного интернет-портала iDnes, Прагу покинет заместитель военного атташе при посольстве РФ в Чехии. Второму российскому дипломату чешские власти предложили не возвращаться из отпуска. Чешские спецслужбы располагают информацией о том, что оба дипломата "работают для российских тайных служб", пишет iDnes.

Премьер-министр Чехии Ян Фишер и пресс-секретарь МИД Чехии Милан Ржепка отказались комментировать эту информацию.

РИА "Новости"