Лавров назвал провокацией высылку из Чехии российских дипломатов
21:07, 17 августа 2009Политика
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Комментарии дают только чешские СМИ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал провокацией решение чешских властей выслать двух российских дипломатов.
"Это очередная провокация", - сказал министр, комментируя по просьбе журналистов решение властей Чехии.
По данным чешского информационного интернет-портала iDnes, Прагу покинет заместитель военного атташе при посольстве РФ в Чехии. Второму российскому дипломату чешские власти предложили не возвращаться из отпуска. Чешские спецслужбы располагают информацией о том, что оба дипломата "работают для российских тайных служб", пишет iDnes.
Премьер-министр Чехии Ян Фишер и пресс-секретарь МИД Чехии Милан Ржепка отказались комментировать эту информацию.
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