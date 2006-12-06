Черновецкий выдал желаемое за действительное: Ющенко его не хвалил

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил резкое недовольство повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА по результатам вчерашней встречи В.ЮЩЕНКО с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

По словам пресс-секретаря, «глава государства не понимает, по каким формулам были рассчитаны новые цены на жилищно-коммунальные услуги».

Во время встречи В.ЮЩЕНКО сказал, что хорошо знает проблемы Киева и киевлян. Среди них Президент вновь назвал неоправданное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, низкое качество этих услуг, большие очереди на социальное жилье, перегруженность общественного транспорта и другие проблемы, которые, по мнению Президента, требуют немедленной реакции городской власти.

По словам пресс-секретаря, глава государства рассчитывал услышать от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО конкретные предложения по решению этих проблем.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, который присутствовал на вчерашней встрече, отмечает, что во время встречи В.ЮЩЕНКО с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ речь не шла о какой-либо персональной поддержке мэраКиева. В.ЮЩЕНКО сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, чтобы он работал на благо киевлян, и только такие действия могут быть одобрены Президентом, сказал В.БАЛОГА.

Однако, по словам В.БАЛОГИ, пока еще весомых оснований для этого нет, сказала И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы должны были вырасти в среднем в 3,4 раза.

1 декабря КГГА заявила о вступлении в действие новых тарифов в Киеве.