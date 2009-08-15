Литвин подписал распоряжение о внеочередной сессии Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал распоряжение о проведении 21 августа внеочередной сессии парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сообщил сегодня журналистам во время поездки в Тернопольскую область.

По словам председателя ВР, свою подпись под данным распоряжением он поставил вчера.

В.ЛИТВИН заметил, что в повестку дня включены два вопроса. Первый касается предложений Президента Украины к закону об изменениях в государственный бюджет относительно финансирования подготовки к Евро-2012.

Второй вопрос, добавил В.ЛИТВИН, касается предложений Президента относительно закона о внесении изменений в закон о президентских выборах. Вместе с тем, отметил В.ЛИТВИН, существует определенная коллизия, поскольку данный закон еще не заветирован Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

«Последний день, когда он должен поступить в Верховную Раду, - это 18 августа», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР заметил, что за три дня до проведения внеочередной сессии в газете «Голос України» будет опубликовано сообщение о проведении сессии.

В.ЛИТВИН напомнил, что на внеочередную сессию могут выноситься только те вопросы, которые предлагают инициаторы такой внеочередной сессии (фракция БЮТ – УНИАН).

Отвечая на вопрос о вероятности того, что во время внеочередной сессии будет рассмотрен вопрос об украинско-российских отношениях, председатель ВР сказал, что это будет нарушением Конституции.

«Регламентом можно пренебрегать, и это уже стало будничным явлением, но пренебрегать Конституцией, по моему мнению, это аморально», - сказал В.ЛИТВИН.