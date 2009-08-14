Ющенко написал письмо Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письмо премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, в котором выражает серьезную обеспокоенность ситуацией, которая сложилась с финансовым и институционным обеспечением сферы связей с зарубежными украинцами, – одним из приоритетных направлений внешней политики Украины.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины, в письме сказано, что, в частности, кардинально по сравнению с 2005-2008 годами уменьшено ежегодное финансирование бюджетной программы «Меры по поддержке связей с украинцами, проживающими за пределами Украины», что ставит под угрозу выполнение соответствующей государственной программы; полностью ликвидирована бюджетная программа по установлению культурных связей с украинской диаспорой.

«Таким образом, наше государство, которое имеет одну из самых многочисленных мировых диаспор, предстало перед проблемами слабой управляемости, финансовой необеспеченности, безынициативности в этой сфере», – констатирует Президент.

Глава государства обращает внимание руководителя правительства и на то, что стратегия сохранения и развития духовно-интеллектуального ресурса нации по сей день отсутствует.

«Приблизительно 5 миллионов наших граждан, которые вынуждены искать лучшую судьбу за рубежом, остаются вне надлежащего внимания правительства: в многотысячном аппарате органов государственной власти по сей день никто специально и системно не занимается проблемами так называемой «четвертой волны», которые все больше обостряются», – аргументирует Президент.

В.ЮЩЕНКО выражает убеждение, что нынешний кризис не повод к бездеятельности: он должен служить толчком к более скоординированным действиям, к всеобщей мобилизации финансового, материального, духовно-информационного потенциала украинской нации, более широкого привлечения мирового украинства к участию в происходящих в Украине конструктивных процессах.

«Жду от Кабинета Министров Украины активизации работы с соответствующими украинскими организациями, которые действуют в Украине и за рубежом, в частности с Украинским всемирным координационным советом, Всемирным конгрессом украинцев, Обществом связей с украинцами за пределами Украины, Европейским конгрессом украинцев и тому подобное, принятие действенных мер по реализации предложений, выраженных делегатами IV Всемирного форума украинцев (2006 год), IX конгресса Всемирного конгресса украинцев (2008 год)», – подчеркивает Президент в своем письме.

Учитывая изложенное, важность затронутых вопросов Президент просит Ю.ТИМОШЕНКО взять решение отмеченных проблем под личный контроль, персонально встретиться с представителями Всемирного конгресса украинцев, оказав возможное содействие в проведении годового общего собрания ВКУ, которое состоятся 20 – 21 августа во Львове.

О результатах премьер-министр должен информировать главу государства оперативно.