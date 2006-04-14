Глава государства сосредоточится на реформах в АПК. Радиообращение Ющенко

Завтра в 18:00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к Украинскому народу.

Как сообщает пресс-служба Президента, глава государства сосредоточится на реформах в агропромышленном комплексе и мероприятиях, которые состоятся в рамках Года села. Президент также подведет итоги развития аграрного сектора в прошлом году.

Обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM с повтором в воскресенье, 16 апреля, в 10:00.

Украинское радио также повторит выступление в субботу в 22:00.

Кроме того, обращение Президента можно послушать в Интернете.

За рубежом оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио.