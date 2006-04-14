Глава государства сосредоточится на реформах в АПК. Радиообращение Ющенко
21:48, 14 апреля 2006Политика
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Завтра в 18:00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к Украинскому народу.
Как сообщает пресс-служба Президента, глава государства сосредоточится на реформах в агропромышленном комплексе и мероприятиях, которые состоятся в рамках Года села. Президент также подведет итоги развития аграрного сектора в прошлом году.
Обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM с повтором в воскресенье, 16 апреля, в 10:00.
Украинское радио также повторит выступление в субботу в 22:00.
Кроме того, обращение Президента можно послушать в Интернете.
За рубежом оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио.
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