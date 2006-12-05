Депутаты Нашей Украины и БЮТ покинули заседание Бюджетного комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2007 год во втором чтении и в целом как закон.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя бюджетного Комитета ВР, член фракции “Наша Украина” Павел ЖЕБРИВСКИЙ по завершении заседания Комитета.

По его словам, сегодняшнее решение было принято с нарушением регламента. Так, по словам депутата, перед голосованием заседание покинули представители фракций “Наша Украина” и БЮТ.

П.ЖЕБРИВСКИЙ утверждает, что вопрос был поставлен на голосование при отсутствии кворума, когда из необходимых 16-ти депутатов присутствовали 15. За рекомендацию принятия проекта бюджета проголосовало 14 членов антикризисной коалиции, а один (представитель КПУ) воздержался.

П.ЖЕБРИВСКИЙ также отметил, что не было постатейного рассмотрения проекта бюджета.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Верховная Рада приняла постановление, в соответствии с которым 6 декабря предусмотрено проведение пленарного заседания парламента, на котором депутаты рассмотрят проект госбюджета-2007 во втором чтении. Голосование будет проходить постатейно.