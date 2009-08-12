Представитель Президента в Крыму требует бесплатного входа на пляжи

Пляжи Крыма должны быть доступными и бесплатными, особенно для жителей автономии, считает постоянный представитель Президента Украины в АРК Леонид ЖУНЬКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Представительства Президента, Л.ЖУНЬКО возмущен «безответственностью местных органов власти», которые не обращают внимания на деятельность предпринимателей, игнорирующих постановление Совета министров Крыма, которое обязывает всех министров, председателей республиканских комитетов, органы местного самоуправления отменить приказы и другие регламентные акты, которые ограничивают свободный доступ к местам массового отдыха, на коммунальные пляжи, на территории и объекты природно-заповедного фонда автономии.

«К сожалению, в разных регионах Крыма, несмотря на принятое постановление правительства автономии и решение о создании рабочей группы, которая начала рейды по пляжам и сносу оград, предприниматели снова устанавливают их и продолжают свое дело», - заявляет Л.ЖУНЬКО.

По его убеждению, пляжи должны быть доступными, а стоимость услуг - обоснованной, потому что в противном случае «посетители больше не приедут» в Крым.

Представитель главы государства требует от правоохранительных и контролирующих органов, Министерства курортов и туризма автономии, Республиканского комитета по земельным ресурсам осуществить проверку лиц и принять меры к тем, кто пренебрегает законами Украины, нормативно-правовыми актами крымского парламента и постановлением Совета министров АРК, а виновных привлечь в случае нарушения к ответственности.

Кроме этого, Л.ЖУНЬКО призвал мэров и председателей райгосадминистраций «срочно принять меры по свободному доступу местного населения, отдыхающих и гостей полуострова к пляжам». «При этом особое внимание уделить пляжным территориям, которые находятся за пределами населенных пунктов», - добавили в представительстве Президента в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 10 июля крымское правительство обязало органы местного самоуправления отменить приказы и другие акты, которые ограничивают свободный доступ отдыхающих к местам массового отдыха, на коммунальные пляжи, на территории и объекты природно-заповедного фонда автономии.

В Крыму всего 37 из 443 пляжей являются коммунальными.