Тимошенко не верит в прогнозы Волкова

Юлия Тимошенко считает, что, став главой правительства, справится со своей задачей. Об этом она сказала корреспонденту УНИАН, комментируя интервью УНИАН с депутатом Александром Волковым. (Волков сказал: “Она ни в коем случае не должна возглавлять правительство, потому что тогда все проблемы спишут на нее, и ее политической карьере - звездец!”)

“Думаю, что многие мечтают о завершении моей политической карьеры, сказала Тимошенко. - Но убеждена, что мы справимся с чрезвычайно трудными задачами, которые стоят перед правительством”. Она подтвердила, что “все разрушено вконец, и нужно будет с нуля возрождать утраченные шансы”. "Главное справиться не с проблемами, - прибавила она. - С ними мы справимся. Главное - справиться с интригами”.

Тимошенко также сказала, что “много плохих прогнозов всегда сопровождали наше движение вперед. Остановить его никому не по силам, и все будет хорошо”.