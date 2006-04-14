Тимошенко не верит в прогнозы Волкова
В интервью УНИАН он сказал, что ее политической карьере будет “звездец”, если она взглавит правительство
Юлия Тимошенко считает, что, став главой правительства, справится со своей задачей. Об этом она сказала корреспонденту УНИАН, комментируя интервью УНИАН с депутатом Александром Волковым. (Волков сказал: “Она ни в коем случае не должна возглавлять правительство, потому что тогда все проблемы спишут на нее, и ее политической карьере - звездец!”)
“Думаю, что многие мечтают о завершении моей политической карьеры, сказала Тимошенко. - Но убеждена, что мы справимся с чрезвычайно трудными задачами, которые стоят перед правительством”. Она подтвердила, что “все разрушено вконец, и нужно будет с нуля возрождать утраченные шансы”. "Главное справиться не с проблемами, - прибавила она. - С ними мы справимся. Главное - справиться с интригами”.
Тимошенко также сказала, что “много плохих прогнозов всегда сопровождали наше движение вперед. Остановить его никому не по силам, и все будет хорошо”.