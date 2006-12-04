Гаркавая подает два иска против Президента

Нина ГАРКАВАЯ во вторник, 5 декабря, собирается подать исковое заявление в один из киевских судов по поводу двух президентских указов об отмене ее распоряжений, подписанных после 8 ноября, и о назначении временно исполняющим обязанности председателя Сумской облгосадминистрации Владимира САБСАЯ.

Об этом она сообщила корреспонденту УНИАН сегодня в Сумах.

На вопрос, в какой именно суд будут поданы заявления, Н.ГАРКАВАЯ сказала, что это решат ее киевские адвокаты. «Завтра я привезу еще несколько документов моим киевским адвокатам, и после этого уже они определят, в какой именно суд города Киева будут поданы исковые заявления», - сказал Н.ГАРКАВАЯ. При этом она подчеркнула, что иски будут составлены к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и третьему лицу – В.САБСАЮ.

Н.ГАРКАВАЯ также рассказала, что в течение недели, прошедшей после получения ею юридических заключений Министерства юстиции Украины по поводу президентских указов, «до сих пор из Секретариата Президента нет ни единого документа» по поводу ее увольнения с должности председателя Сумской ОГА.

Н.ГАРКАВАЯ отметила, что пока не будет давать никаких пресс-конференций, поскольку не хочет в это время лишнего пиара вокруг своего имени. «Пусть все идет в законном порядке», - сказала она.

Кроме того, Н.ГАРКАВАЯ также рассказала, что сегодня ее уже в который раз, начиная с 25 ноября, охрана Сумской ОГА не пускает в помещение админздания. «Сегодня я снова пыталась прийти в свой кабинет, но милиция меня не пропустила. Охрана посоветовала связаться по телефону с САБСАЕМ. Набирая его номера по двум телефонам, связаться с ним не смогла, поскольку он или не брал трубку, или сбрасывал мои вызовы».

Завтра Н.ГАРКАВАЯ лично завезет своим киевским адвокатам документы и вместе с ними собирается подать исковое заявление в суд.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Президент своим указом поручил Кабмину внести в недельный срок представление об освобождении Н.ГАРКАВОЙ от должности председателя Сумской ОГА в связи с достижением предельного возраста прохождения государственной службы.

22 ноября Н.ГАРКАВАЯ заявила, что не считает себя освобожденной от должности губернатора, а указ о ее отставке назвала попыткой "подставить Президента". Она рассказала, что 14 ноября, за день до подписания Президентом представления об отставке, Главгосслужба продлила ей срок госслужбы на основании поручения Кабмина еще на один год.

В то же время 24 ноября В.ЮЩЕНКО своим указом отменил все распоряжения председателя Сумской ОГА Н.ГАРКАВОЙ, изданные после 8 ноября 2006 года.

Кроме того, другим указом Президент поручил первому заместителю председателя Сумской государственной администрации В.САПСАЮ временно исполнять обязанности председателя Сумской ОГА.

28 ноября Н.ГАРКАВАЯ заявила, что Министерство юстиции признало незаконными решение Президента об отстранении ее от исполнения обязанностей председателя Сумской областной государственной администрации.