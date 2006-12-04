Янукович в Америке хочет внести ясность

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Вашингтоне намерен внести ясность по ряду вопросов, которые могут возникнуть к Украине.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время общения с журналистами на авиабазе "Эндрюс" в США, куда прибыл сегодня.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что для Украины важно поддерживать постоянные контакты с Соединенными Штатами Америки как со стратегическим партнером. Глава Правительства подчеркнул, что в Вашингтоне он намерен внести ясность по ряду вопросов, которые могут возникнуть к Украине.

Со своей стороны украинская сторона ожидает услышать сигналы, которые будут связаны со вступлением нашего государства во Всемирную торговую организацию, подчеркнул премьер-министр.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что во время визита в США, кроме переговоров с высокопоставленными должностными лицами, запланированы встречи и с потенциальными инвесторами в украинскую экономику. "Украина должна быть предсказуемым партнером, и мы стремимся это четко очертить везде в мире - и в Европе, и в Америке", – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ прибыл с рабочим визитом в США.

Во время визита запланированы встречи В.ЯНУКОВИЧА с вице-президентом США Ричардом ЧЕЙНИ, государственным секретарем Кондолизой РАЙС, советником президента США по вопросам национальной безопасности Стивом ХЕДЛИ, министром энергетики США Самуэлем БОДМЕНОМ, сенаторами и конгрессменами.

В Вашингтоне премьер-министр Украины выступит в Центре стратегических и международных исследований.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ посетит Нью-Йорк, где примет участие в инвестиционном форуме, а также проведет встречи с руководителями крупнейших инвестиционных групп.

По результатам визита планируется подписание двух межправительственных соглашений. В частности, соглашения о сотрудничестве в сферах науки и техники, а также соглашения между Украиной и Корпорацией "Вызовы тысячелетия".

Визит В.ЯНУКОВИЧА в Соединенные Штаты продлится до 7 декабря.