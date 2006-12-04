Наша Украина не подавала представление в КС

“Наша Украина” направит представление в Конституционный Суд по поводу легитимности политреформы после утверждения его на Совете партии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что “текст представления в КС от “Нашей Украины” почти готов”. “Представление будет внесено в Конституционный Суд только тогда, когда руководящие органы партии “Наша Украина” его утвердят”, – отметил он.

“Это решение политическое, потому оно должно быть принято на заседании политсовета или Президиума “Нашей Украины”, поскольку готовится во исполнение решения ІІ съезда партии”, – сказал народный депутат.

При этом он подчеркнул: “Пока еще не избран председатель Совета партии и не сформирован Президиум, и это планируется сделать на ближайшем заседании новоизбранного Совета партии”.

“Никто не будет вносить представления тихонько и держать это в тайне от других”, – заверил Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ. Он также сказал, что по этому поводу будет официальное сообщение “Нашей Украины”.

По состоянию на 11 часов понедельника, в секретариат и руководству фракции “Наша Украина” не поступали подписи от фракции БЮТ относительно представления в Конституционный Суд по поводу легитимности политреформы. Об этом сообщила руководитель информдепартамента “Нашей Украины” Татьяна МОКРИДИ, комментируя заявления народного депутата Андрея ШКИЛЯ о передаче “Нашей Украине” подписей от БЮТ. “Возможно, БЮТ и обсуждал это на заседании фракции, но соответствующие документы пока еще переданы не были”, – сказала она.

Как сообщалось, член фракции БЮТ А.ШКИЛЬ заявил в интервью Радио "Свобода", что “Наша Украина" направила представление по поводу легитимности политреформы в Конституционный суд, предварительно получив от фракции БЮТ 129 подписей под этим представлением.