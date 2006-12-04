Янукович прибыл в Вашингтон

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл в Соединенные Штаты Америки с рабочим визитом, который будет длиться до 7 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, программой визита предусмотрено, что сегодня утром В.ЯНУКОВИЧ выступит с докладом в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. После этого он посетит Министерство энергетики США, где будет иметь встречу с министром энергетики США Семюэлем БОДМЕНОМ.

Затем украинский премьер побывает в Конгрессе США, где встретится с председателем Комитета по иностранным делам Сената США Ричардом ЛУГАРОМ. Запланирована церемония награждения сенатора Р.ЛУГАРА Орденом князя Ярослава Мудрого. После этого планируется совместный подход В.ЯНУКОВИЧА и Р.ЛУГАРА к представителям СМИ.

Во второй половине дня В.ЯНУКОВИЧ прибудет в Государственный департамент США, где будет иметь встречу с государственным секретарем США Кондолизой РАЙС. После этого запланирована церемония подписания межправительственных документов: Соглашения между правительством Украины и правительством США о сотрудничестве в сфере науки и технологий (с украинской стороны соглашение подписывает министр экономики Украины Владимир МАКУХА, с американской – заместитель государственного секретаря США Клаудиа А.МАКМЮРРЕЙ) и Соглашения между правительством Украины и корпорацией «Вызов тысячелетия» об открытии Пороговой программы для Украины (с украинской стороны документ подписывает В.МАКУХА, с американской – представитель Агентства США по международному развитию, исполнительный директор корпорации Дж.ДАНИЛОВИЧ). После этого планируется подход премьер-министра Украины к представителям украинских СМИ.

Потом В.ЯНУКОВИЧ прибудет в офис вице-президента США, где украинский премьер будет встречаться с Ричардом ЧЕЙНИ. По окончании этой встречи В.ЯНУКОВИЧ встретится с советником президента США по вопросам национальной безопасности Стивеном ХЕДЛИ.

Вечером в Посольстве Украины в США В.ЯНУКОВИЧ встретится с исполнительным директором корпорации «Вызов тысячелетия» Дж.ДАНИЛОВИЧЕМ.