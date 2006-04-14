”Наша Украина” дала задний ход

Президиум совета политической партии «Народный Союз Наша Украина» выступил за исключение шестого пункта Протокола процедуры формирования Коалиции демократических сил, который предусматривает, что Коалиция создается на основе принципов проекта меморандума о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель совета партии Роман БЕССМЕРТНЫЙ. (Как сообщалось, в проекте меморандума предусмотрено, что кандидатуру на должность премьер-министра предлагает та политическая сила из числа участников коалиции, которая победила на выборах, то есть в данной ситуации БЮТ).

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, президиум не согласился с пунктом 6 протокола потому, что непонятно, на какой именно проект документа идет ссылка, поскольку были и проекты меморандума, где речь шла о том, что кандидатура премьера согласовывается со всеми политическими силами, входящими в коалицию.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что этот шестой пункт возник по инициативе и по настоянию лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля блок «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия Украины подписали Протокол процедуры формирования Коалиции демократических сил.

Протокол процедуры формирования Коалиции демократических сил предусматривает, что проект Соглашения о Коалиции демократических сил будет подготовлен рабочей группой из представителей политических сил - участников коалиции и будет парафирован в первый день работы Верховной Рады Украины нового созыва, но не раньше принесения присяги народными депутатами Украины и формирования фракций.

Последний, 6-й, пункт протокола говорит, что соглашение о коалиции "готовится на основе принципов, заложенных в проект меморандума о коалиции демократических сил".

Как сообщалось раньше, меморандум предусматривал, что премьера предлагает та политическая сила, которая набирает наибольшее количество голосов.