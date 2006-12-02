Богатырева написала письмо самураям

Лидер парламентской коалиции Раиса БОГАТЫРЕВА предостерегает оппозицию от попыток пересмотра конституционной реформы

Об говорится в ее статье "Письмо к самураям", опубликованной в газете "Зеркале недели" 2 декабря 2006 года.

"Мы должны быть союзниками. Все, в том числе и те, кто принципиально не хочет носить мед в национальный улей, - привилегированная парламентская оппозиция", - считает Р.БОГАТЫРЕВА.

"Вместе мы сможем прийти к общему мнению о незыблемости Конституции как основной матрицы, создающей государство", - пишет лидер фракции Партии регионов.

По ее мнению, разрушение хотя бы части Конституции, "тем более функциональной - парламентско-президентской организации власти, приведет к острому кризису уже созданной системы".

Как подчеркивает Р.БОГАТЫРЕВА, "из истории достоверно известно, что постоянные операции на теле Конституции приводят к диктатуре".

"Нас они могут, конечно, привести и к так называемой канцлерской республике. В последнем случае фигура Президента станет максимально номинированной", - пишет она.

По ее мнению, "призывы самураев к войне путем принятия новой редакции Конституции или же принятие вообще новой Конституции на всенародном референдуме - это, конечно, демонстрация пренебрежения к самой Конституции, верховенству закона и права".

"Любим друзям" и остальным нужен реванш. Они слишком долго укладывались на свадебном ложе в победной позе. Проснулись - а невеста уже замужем за другим. Не таким белым и пушистым, без мишуры и побрякушек, но трудолюбивым и простым в отношениях", - говорит Р.БОГАТЫРЕВА.

"Конституционная реформа стала только весомой частью широкого компромисса, подписанного Виктором ЮЩЕНКО. Именно в нее была завернута его гетманская булава на представительство молодой украинской нации во времени ее истории", - считает она.

"Всем очевидно, что решение Верховного Суда о втором туре выборов - исключительно политическое. Поскольку никакой фальсификации выборов Президента-2004 не было (доказано, их объективно не установили даже полевые командиры Майдана), существуют вновь открывшиеся обстоятельства, не имеющие срока давности. Остальное - сугубо юридическая техника", - сказано в статье.

"Возможно, нам нужно исправить и недостатки политической реформы", - отметила Р.БОГАТЫРЕВА. По ее словам, надо обязательно изменять избирательную модель с закрытыми избирательными списками.