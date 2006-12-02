За 5 лет в кресле министра Гриценко все равно бы заскучал

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО уверяет, что выдержал испытание властью и не боится увольнения с должности министра оборони.

Об этом он сказал в интервью журналу «Корреспондент» от 2 декабря 2006 года.

«Я не держусь за кресло. Скажу более, я уверен, что быть министром 5-6 лет мне было бы просто скучно. Я не был министром 47 лет, и сегодня не ощущаю какой-то зависимости от власти. У меня есть система ценностей, работа во власти ее не разрушила. Каким я сюда пришел, таким и уйду, когда будет принято соответствующее решение», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

В то же время он отметил, что сейчас работа министра для него интересна и находит поддержку у подчиненных.

«Конечно, может, все движется не так быстро, как хотелось, но прогресс есть. Я должен довести начатое до точки невозврата, чтобы вернуть все на круги своя было невозможно или очень трудно. Пока мне удалось сделать это на 50%», - добавил министр.

А.ГРИЦЕНКО также подчеркнул, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО доволен его работой.

Как сообщал УНИАН, депутаты от Партии регионов Олег КАЛАШНИКОВ, СПУ – Василий ВОЛГА и КПУ – Игорь АЛЕКСЕЕВ предложили освободить А.ГРИЦЕНКО от должности министра обороны за “отсутствие порядка в армии”.

В частности, об этом идет речь в пояснительной записке к проекту постановления №2630, зарегистрированном в парламенте, текст которого содержится на официальном сайте Верховной Рады Украины.