Бродский остается во фракции БЮТ

Депутат Киевского городского совета, член политсовета партии ВО «Батькивщина» Михаил БРОДСКИЙ заявляет, что остается во фракции БЮТ в Киевсовете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Сегодня (из парламентской фракции БЮТ) освободили ХМЕЛЬНИЦКОГО, ЕДИНА... Братья БУРЯКИ, ВАСАДЗЕ, ВЕРЕВСКИЙ были в последний раз предупреждены. Я доволен сегодня, поэтому я не буду выходить из БЮТ в Киеве. Потому что я думаю, нужно продолжить борьбу в городе по ЧЕРНОВЕЦКОМУ и по отставке совета (Киевсовета – УНИАН). До тех пор, пока будет БЮТ выполнять свои обещания перед киевлянами. Пусть там останется один человек – это буду я», - заявил М.БРОДСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября М.БРОДСКИЙ заявил, что требует от лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО исключить из парламентской фракции всех депутатов, которые проголосовали за постановление об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел. М.БРОДСКИЙ заявил, что выйдет из фракции БЮТ в Киевсовете, если в течение недели «изменники не будут исключены».

Сегодня, 1 декабря, фракция БЮТ приняла решение об исключении двух депутатов - Василия ХМЕЛЬНИЦКОГО и Александра ЕДИНА, которые вчера проголосовали за отставку Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел.

Сегодня же парламент отправил Ю.ЛУЦЕНКО в отставку. За это решение проголосовали 248 народных депутатов из 434, зарегистрированных в зале, в том числе 5 членов фракции БЮТ.