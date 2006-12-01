Янукович порадовал Путина

Украинский премьер Виктор Янукович посетил с однодневным визитом Москву, где состоялись его встречи с российскими президентом Владимиром Путинім и премьером Михаилом Фрадковим.

По сообщению российского правительственного агентства новостей, на повестке дня переговоров был вопрос подготовки визита президента Путина в Киев.

Российский президент подтвердил намерение посетить Киев 22 декабря, при случае отметив, что в последнее время активизируются контакты между двумя странами на всех уровнях.

Он в частности выделил энергетическую отрасль, где, по его словам, Россия и Украина вышли на завершающие договоренности.

В свою очередь Виктор Янукович предложил создать межгосударственное учреждение по развитию транспортной инфраструктуры и унификации транспортных тарифов, что по его мнению может стать первым шагом на пути создания Единого экономического пространства.

Наблюдатели акцентируют внимание на высокой частоте посещений украинским премьером российской столицы, а также на том факте, что объявленный в последний момент визит в Москву состоялся в канун запланированной ранее поездки в Соединенные Штаты.

ВВС