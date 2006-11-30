Ющенко категорически проти отставки Луценко и Тарасюка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что в политическом смысле выступает против отставки Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел и применит «все возможные средства влияния, чтобы это решение не было реализовано».

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью Украинской службе BBC, которое выйдет в эфир сегодня в 21.00.

Президент Украины выразил убеждение, что намерения парламентской коалиции освободить Ю.ЛУЦЕНКО и министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА дестабилизируют политическую ситуацию в стране.

«Я категорически настаиваю на том, что сегодня такого плана кадровые ревизии идут не в интересах стабилизации», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Что касается министра иностранных дел, то его работа, по словам главы государства, нужна обществу, и он останется в своей должности, которая находится в компетенции Президента. В.ЮЩЕНКО напомнил, что уже внес предложение премьер-министру о нецелесообразности такой отставки.

Отвечая на вопрос о причинах освобождения председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО, Президент отметил, что руководитель Службы выполнил все задачи, которые стояли перед ним, и теперь СБУ должен возглавить новый человек.