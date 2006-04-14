Порошенко готовят кресло спикера

Один из лидеров БЮТ Николай Томенко не исключает, что в будущем украинском правительстве снова займет должность вице-премьера по социальным и гуманитарным вопросам.

На его интервью газете "Экономические известия" ссылается "Украинская правда".

"Есть два варианта. Первый связан с моей прежней должностью в правительстве, возможно, несколько видоизмененной: вице-премьер по социальным и гуманитарным вопросам. Второй вариант — я мог бы взять на себя координацию парламентской поддержки деятельности БЮТ", - сказал Томенко.

Он также отметил, что еще один из лидеров БЮТ Александр Турчинов должен быть в правоохранительных органах.

Кроме этого, Томенко сказал, что от "Нашей Украины" на кресло спикера выдвигают Безсмертного, Порошенко и Еханурова.

Лидер СПУ Александр Мороз, по словам Томенко не имеет шансов занять этот пост.

"У Александра Мороза сейчас два варианта — быть либо лидером парламентской фракции, либо секретарем СНБОУ. Другие варианты в виду его статуса не подходят", - сказал Томенко.

Также он выразил мнение, что социалисты могут рассчитывать на должность секретаря СНБО, главы Нацбанка и первого вице-премьера.

В случае, если Партия регионов окажется в Раде в оппозиции, по словам Томенко, они могут претендовать на пост вице-спикера, главу Счетной палаты, прокурора.

Томенко не согласен, что в областях, где победили "регионы", губернаторами должны быть люди от этой партии.

"Тогда не будет политической конкуренции. Губернатор должен назначаться от «тройки» — Президентом с подачи премьера, как и предусмотрено законом", - сказал Томенко.

С новоизбранным мэром Киева БЮТ сотрудничать будет лишь в том случае, если он "публично признает необходимость выполнения нашей программы", - признался Томенко.