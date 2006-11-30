Верховная Рада отклонила представление Януковича об отставке Луценко

Верховная Рада не поддержала проект постановления об освобождении Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 223 народных депутата (при необходимых 226) из 351, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, из фракции Партии регионов за освобождение Ю.ЛУЦЕНКО от занимаемой должности проголосовали 185 депутатов, КПУ – 20, БЮТ – 11, «Нашей Украины» - 2, СПУ – 1.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР обратилась к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с рекомендацией освободить Ю.ЛУЦЕНКА от должности министра внутренних дел Украины. За это решение проголосовало 232 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

После этого Кабинет Министров подал в ВР проект постановления об отставке Ю.ЛУЦЕНКО.