Путин приедет в Киев 22 декабря

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе его визита в Киев 22 декабря для участия в заседании межгоскомиссии (МГК) планируется подписать ряд документов, согласование которых находится в заключительной стадии.

"В целом по энергетике мы выходим на окончательные договоренности", - сказал он в четверг на встрече с украинским премьером Виктором Януковичем.

Глава правительства Украины, в свою очередь, отметил, что Владимира Путина очень ждут на Украине. "Я хочу подтвердить, что мы Вас очень ждем 22 декабря", - сказал Янукович.

Украинский премьер сообщил, что они с Михаилом Фрадковым провели итоговую встречу накануне межгосударственной комиссии. По словам Януковича, документы, готовящиеся к заседанию МГК, будут доработаны буквально в течение ближайших нескольких дней.

РИА Новости