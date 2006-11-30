Аппетиты растут: коалиция замахнулась и на Гриценко
16:20, 30 ноября 2006Политика
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В ВР зарегистрирован проект постановления
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об освобождении Анатолия ГРИЦЕНКО от должности министра обороны Украины.
Как отмечается на официальном сайте парламента, проект этого постановления (№2630) подали народные депутаты Олег КАЛАШНИКОВ (фракция Партии регионов), Василий ВОЛГА (фракция СПУ), Игорь АЛЕКСЕЕВ (фракция КПУ).
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