Аппетиты растут: коалиция замахнулась и на Гриценко

В ВР зарегистрирован проект постановления

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об освобождении Анатолия ГРИЦЕНКО от должности министра обороны Украины. Как отмечается на официальном сайте парламента, проект этого постановления (№2630) подали народные депутаты Олег КАЛАШНИКОВ (фракция Партии регионов), Василий ВОЛГА (фракция СПУ), Игорь АЛЕКСЕЕВ (фракция КПУ).

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