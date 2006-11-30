Ющенко назначил Дрижчаного заместителем Гайдука
16:09, 30 ноября 2006Политика
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Три решения в один день
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым назначил Игоря ДРИЖЧАНОГО заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Текст указа размещен на официальном сайте Президента.
Как сообщал УНИАН, сегодня на сайте Верховной Рады Украины появилась информация о внесении В.ЮЩЕНКО в парламент представления на освобождение И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ. Проект соответствующего постановления зарегистрирован в парламенте 29 ноября.
Также сегодня другим указом В.ЮЩЕНКО присвоил председателю СБУ генерал-полковнику И.ДРИЖЧАНОМУ воинское звание генерала армии Украины.
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