Ющенко назначил Дрижчаного заместителем Гайдука

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым назначил Игоря ДРИЖЧАНОГО заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст указа размещен на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня на сайте Верховной Рады Украины появилась информация о внесении В.ЮЩЕНКО в парламент представления на освобождение И.ДРИЖЧАНОГО от должности председателя СБУ. Проект соответствующего постановления зарегистрирован в парламенте 29 ноября.

Также сегодня другим указом В.ЮЩЕНКО присвоил председателю СБУ генерал-полковнику И.ДРИЖЧАНОМУ воинское звание генерала армии Украины.