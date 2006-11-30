Янукович согласился на отставку Луценко
16:08, 30 ноября 2006Политика
805 0
Документ зарегистрирован в ВР
В Верховной Раде под номером 2635 только что зарегистрировано представление премьер-министра Виктора Януковича на увольнение министра внутренних дел Юрия Луценко.
Документ внесен на рассмотрение Кабинетом Министров Украины.
Напомним, что несколько часов назад парламент принял решение обратиться к Кабмину с просьбой внести представление на освобождение Луценко от занимаемой должности по результатам заслушивания отчета временной специальной комиссии по расследованию фактов коррупции и злоупотреблений в органах внутренних дел, обнародованных украинской прессой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter