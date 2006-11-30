Янукович согласился на отставку Луценко

В Верховной Раде под номером 2635 только что зарегистрировано представление премьер-министра Виктора Януковича на увольнение министра внутренних дел Юрия Луценко.

Документ внесен на рассмотрение Кабинетом Министров Украины.

Напомним, что несколько часов назад парламент принял решение обратиться к Кабмину с просьбой внести представление на освобождение Луценко от занимаемой должности по результатам заслушивания отчета временной специальной комиссии по расследованию фактов коррупции и злоупотреблений в органах внутренних дел, обнародованных украинской прессой.