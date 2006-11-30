Заявление Нашей Украины об отставке Луценко

Партия «Народный Союз Наша Украина» заявляет, что постановление парламента об обращении к Кабинету Министров с предложением освободить Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел является открытой политической расправой, которая приведет к дестабилизации политической ситуации и углублению противостояния между Президентом Украины и правительством.

Как сказано в заявлении «Нашей Украины», переданном агентству УНИАН, НСНУ никогда в своей политической деятельности не предаст те идеалы, которые провозглашались на Майдане. В ее рядах не было и не будет людей, которые могут отказаться от принципов свободы и демократии, соборности и независимости Украины.

«Наша Украина» убеждена, что «наш политический единомышленник Ю.ЛУЦЕНКО как представитель Майдана, возглавив Министерство внутренних дел Украины, отстаивал идеалы свободы, справедливости и верховенства права».

«Наша Украина» высоко оценивает его роботу и поддерживает деятельность Ю.ЛУЦЕНКО на министерской должности. НСНУ убеждена, что министр Ю.ЛУЦЕНКО «эффективно осуществляет все необходимы шаги на пути реформирования МВД, повышения авторитета милиции среди общественности, укрепления правопорядка в украинском обществе».

«Наша Украина» считает, что сегодняшнее постановление, а также представление об освобождении от должности министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО и публичное объявление премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о намерении уволить министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА является политической расправой.

«Наша Украина» поддерживает действия Социалистической партии Украины и Блока Юлии Тимошенко, которые «не поддались на шантаж и не голосовали за данное постановление Верховной Рады». В то же время НСНУ обращается «к своим побратимам из Блока Юлии Тимошенко с призывом выполнить свое предвыборное обязательство и перевоспитывать тех 18 народных депутатов из их фракции, которые голосовали сегодня в угоду реваншистским силам».

Голосование за закон о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и единая позиция во время голосования постановления парламента об освобождении Ю.ЛУЦЕНКО еще раз подтверждают тот факт, что «помаранчевые» силы должны быть вместе и на этой общей позиции должно быть создано новое патриотическое большинство, заявляет «Наша Украина».